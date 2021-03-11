Rusya: OPCW, Navalnıy'ın Rus laboratuvarındaki analizlerini incelemeyi reddetti

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Rossiya24 televizyonuna konuşan Şulgin, bu teklifi OPCW'ye geçen yılın sonbahar aylarında götürdüklerini belirterek "Hijyen, Mesleki Patoloji ve İnsan Ekolojisi Araştırma Enstitüsü'nün OPCW tarafından sertifika alan 62. laboratuvarında böyle bir araştırma yapılmasını teklif ettik. Açık ve dürüst oynamayı teklif ettik. 'İşte size Rusya'da kalan biyoanaliz numuneleri. Lütfen gelin bizim huzurumuzda sizin tripodlarınızı ve reaktiflerinizi kullanarak bu analizlerde ne var bakalım, bu analizleri karşılaştıralım’ dedik. Dürüstçe değil mi? Yanıtları, 'Hayır, yapamayız' şeklinde oldu" dedi.

OPCW uzmanlarının, 'bu tür teknik destek çerçevesi içindeki çalışmayı imkansız hale getirdiğini' söyleyen Rus diplomat, 'paradoksal bir durumun' meydana geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı ülkeleri, Navalnıy olayının araştırılması için detayların açıklanmasını istiyor, ama aslında onlar böyle bir iş birliğini frenliyor, onu imkansız hale getiriyor ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini ihlal ediyorlar."