Peskov: Rusya, pandemi sürecindeki yardımları için Çin'e minnettar

Pandemi sürecinde çekilen en iyi fotoğrafların açıklandığı ödül töreninde konuşan Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in pandemiyle mücadele alanında harika bir işbirliği sergilediğini belirtti.

Peskov, "Geçen yıl şubat, mart, nisan ayından itibaren Rus bilim insanları, tıp uzmanları Çinli partnerleriyle temasa geçti. Çinliler, kendileri için bile yeterli miktarda yokken bize kişisel koruyucu ekipman, teçhizat, ilaç yardımında bulundu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın pandemi sürecindeki yardımları nedeniyle Çin'e çok minnettar olduğunu vurguladı.

Pandeminin ilerleyen döneminde Rusya endüstrisinin üretim kapasitelerini artırdığını ve Rus doktorların en az dünyadaki diğer doktorlar kadar iyi şekilde koronavirüsle mücadele etmeyi öğrendiğini kaydeden Peskov, "Ancak bu süre boyunca da işbirliğimiz gerçekten de çok yakındı ve en önemlisi de etkiliydi. Bu ortaklık ve işbirliği devam edecek" ifadelerini kullandı.