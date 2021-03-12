Putin, siyasi motifli dış kısıtlamaların Rusya'ya faydalarını açıkladı

Rusya'daki yatırım faaliyetlerinin masaya yatırıldığı bir toplantıda konuşan Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ülkeye kazandırdıklarını anlattı.

Putin, "Küresel pazarlardaki ekonomi faaliyetlerde ve ülkemize yönelik olarak uygulanan siyasi motifli kısıtlamalarla bağlantılı son gelişmeler ya da son yıllarda yaşanan gelişmeler, bizleri olumlu sonuçları beraberinde getiren eylemlere yöneltiyor. Örneğin bunlardan biri ithal ikamesi" dedi.

Rusya lideri, ekonomideki siyasi motifli kısıtlamalara Moskova tarafından verilen tepkinin en önemli unsurunun ise ülke içinde ticaret yapılması konusunda rekabetçi koşulların ve yatırım çekmek için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu vurguladı.