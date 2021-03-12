Rusya Ekonomi Bakanı, yaptırım olasılığını değerlendirdi: Kaybeden Batılı yatırımcılar olur

Reşetnikov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya’nın devlet borcuna yaptırım aslında, devlet borcumuza yatırım yapan Batı yatırımcılara ceza olur. Şu anda Batılıların devlet borcumuzdaki payı önemli ölçüde azalmış durumda. Yaklaşım yüzde 23’e düştü. Ama bu kesinlikle bizim açımızdan kritik değil” ifadesini kullandı.

Bakan, “Bu nedenle, böyle bir yaptırım daha ziyade kendi yatırımcıları için ceza olur. Böyle bir yaptırım mali durumumuz üzerinde büyük etkiye sahip olmaz. Elbette bazı dalgalanmalar olabilir ama temelde hiçbir şeyi etkilemez” diye ekledi.