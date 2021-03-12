Peskov: Kremlin’in internet sitesine yönelik siber saldırılar artıyor

Kremlin ve bir dizi devlet kurumunun internet sitesinde 10 Mart’ta yaşandığı belirtilen aksaklıklarla ilgili soru yöneltilen Peskov, “Bizde hiçbir sorun yoktu. Her şey çalışıyordu” dedi.

Peskov ayrıca, son zamanlarda Kremlin’in sitesine yönelik saldırıların arttığını belirterek “Saldırılar sürekli artıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki bir dizi devlet kurumunun internet sitesine 10 Mart Çarşamba günü erişilemediği belirtilmişti. Özellikle de hükümet, Kremlin, Soruşturma komitesi, Roskomnadzor, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinin açılamadığı kaydedilmişti. Duma ve İçişleri Bakanlığı’nın siteleri için de aynı durumdan söz ediliyordu.

Peskov, aynı gün devlet kurumlarının internet sitelerinin çalışmasında aksaklıklar olduğunu teyit edememiş, ancak bunun mümkün olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan The New York Times gazetesi daha önce ABD tarafından Rusya’ya yönelik geniş çapta bir siber saldırının planlandığını yazmıştı.