Rusya Sağlık Bakanı: Sputnik V aşısı koronavirüsün İngiliz varyantına karşı yüksek etkili

Gazetecilere konuşan Muraşko, “Uzmanlarımız tarafından Sputnik V aşısının yapıldığı gönüllülerin kan serumunun, SARS-Cov-2 virüsünün İngiliz varyantına karşı nötrleştirme aktivitesi incelendi. Araştırmanın sonuçlarına göre, İngiliz varyanta karşı oluşan nötrleştirici antikor seviyesi ile asıl SARS-CoV-2’ye karşı oluşan nötrleştirici antikor seviyesi arasında bir fark bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Muraşko, Sputnik V aşısının bu nedenle virüsün İngiliz varyantına karşı aynı etkiyi gösterdiğini ifade etti.