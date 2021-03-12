Rostec’ten çalışanlarına WhatsApp, Zoom ve Skype yasağı

Rostec’in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, şirketin çalışanlarının iş yerine ait cihazlara yabancı mesajlaşma ve canlı görüşme uygulamalarını indirmeleri yasaklandı.

Rostec, yasaklama gerekçesini şöyle açıkladı: “Rostec savunma sektöründe faaliyet gösteren, havacılık, motor üretimi, elektronik, tıp, ilaç ve başka sektörlerde yüksek teknolojili sivil alanlar geliştiren büyük bir endüstriyel şirket. Bu da bilgi güvenliği adına ciddi ihtiyaçlar doğuruyor.”

Yasaklı uygulamalar arasında Zoom, Skype ve Whatsapp yer alıyor.

Rostec, şirket içi iletişimi güvenli yollarla sağlamak için IVA AVES S isimli kendi sistemini çıkardı. Tamamen Rusya üretimi olan ve devlet kurumlarının çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bu sistem, pandemi döneminde evden çalışan personel tarafından sıkça kullanıldı.

Rus DailyStorm sitesinin ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, yasak aslında kağıt üzerinde her zaman mevcuttu, ancak birçok çalışan bu yasağı gözardı ederek çevrimiçi görüşmeler için Zoom ve Skype’ı kullanıyordu. Pandemiden sonra da güvenlik ve olası bilgi sızıntılarıyla ilgili endişeler arttığından, yönetim yeni talimatlarla yasakları sıkılaştırmaya karar verdi.