Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştü

Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 ve 12 Mart tarihlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ ile ilgili varılan anlaşmanın uygulanmasının pratik yönlerini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada tarafların, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan üçlü bildirinin uygulanması sürecinin pratik yönlerini değerlendirdiği belirtilerek, “Ateşkese uyulduğundan ve bölgedeki durumun oldukça sakin olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

Aliyev ve Paşinyan’ın, temas hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlandırılan Rus barış gücü birliklerinin etkili faaliyetlerinden övgüyle söz ettiklerine de vurgu yapılan açıklamada ayrıca, üç ülke liderinin Güney Kafkasya'daki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması konularını ele aldıkları kaydedildi.