Putin: Rusya'nın Ortadoğu'da birçok dostu ve ortağı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Ortadoğu'daki durumun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Putin, "Orada birçok dostumuz ve ortaklarımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Güvenlik Konseyi üyelerini Ortadoğu'daki durumu ele almaya davet eden Rus lider, Moskova'nın bölgedeki dostlarına ve ortaklarına dikkat çekti.

Putin, Ortadoğu bölgesinde meydana gelen olayların değerlendirileceğini belirterek, "Bugün iki konuşmacımız var: Sergey Yevgeniyeviç Narışkin (Dış İstihbarat Servisi Direktörü) ve Sergey Şoygu (Rusya Savunma Bakanı). Konuyu burada bulunan herkes çok iyi biliyor. Ortadoğu bölgesinde, sınırlarımızın yakınlarında meydana gelen olaylardan bahsedeceğiz” dedi.

Rusya'nın geleneksel olarak dünyanın bu bölgesine büyük önem verdiğine vurgu yapan Putin, “Orada birçok çıkarımız, birçok dostumuz, ortaklarımız var. Bu, dış ekonomik ilişkilerimizin gelişimi için perspektif vaat eden, geleneksel olarak bizim için dost bir bölge. Dünyanın bu bölgesindeki mevcut durumu ve kısa vadedeki kalkınma perspektifini ele alalım” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.