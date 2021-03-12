Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Haddad, Esad'ın koronavirüs tedavisi için Moskova'ya geldiği iddiasını yalanladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı ancak 'durumlarının iyi ve stabil olduğu' ve evde karantina şartlarında çalışmaya devam ettikleri bildirilmişti.

Bugün bazı medya organları, Esad'ın durumunun ağır olduğunu ve tedavi için Moskova'ya getirildiğini öne sürdü.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bu ifadeler tamamen yanlış. Sayın Başkan, Suriye'de bulunuyor. Diğer haberler gerçek dışı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'ın Kovid-19 nedeniyle Rusya’dan yardım isteyip istemediği konusunda bilgi sahibi olmadığını, ancak böyle bir talebin olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in derhal inceleyeceğini söylemişti.