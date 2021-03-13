Kremlin Sözcüsü Peskov: Myanmar’da artan can kayıplarından dolayı endişe duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Myanmar'da yaşananları dikkatle takip ettiklerini ve siviller arasında artan can kayıplarından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Myanmar’daki durumu endişe verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov, "Siviller arasında can kayıplarının arttığına dair gelen bilgilerden dolayı endişe duyuyoruz. Bu endişelenmemize sebep oluyor. Orada olanları çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Artan şiddetle birlikte, Rusya'nın Myanmar ile askeri ve teknik işbirliğini askıya alıp almayacağı sorulan Peskov, “Durumu inceliyoruz” dedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ordunun sert müdahalesinin başlamasından bu yana protestolarda şimdiye kadar en az 50 kişinin öldüğü biliniyor.