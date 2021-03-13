Poklonskaya, Kırım Rusya'ya bağlandıktan sonra elde edilen en büyük başarıları sıraladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Kırım Köprüsü, Kuban enerji köprüsü, Simferepol Havalimanı yeni terminali ve federal Tavrida otoyolunun, yarımadanın Rusya’ya bağlanmasından bu yana geçen 7 yıldaki en büyük edinimler olduğunu ifade etti.

Kırım, gelecek hafta Rusya ile yeniden bağlanmasının yedinci yılını kutlayacak. Bu çerçevede Sputnik'e açıklamalarda bulunan Poklonskaya, "Kırım'da elde edilen başarılardan yarımada halkının ve misafirlerinin bahsetmesi daha doğru olur. Elbette başarılar var. Bunlar herkesin bildiği gerçekler" ifadelerini kullandı.

Poklonskaya, Kırım Köprüsü, Kuban enerji köprüsü, Simferepol Havalimanı'nın yeni terminali ve Tavrida otoyolunu geçen yedi yılda elde edilen en önemli başarılardan olduğunu ifade etti.

'Zelenskiy ile görüşmeye hazırım'

Poklonskaya, halkın yararı ve barışın muhafaza edilmesine yönelik ilişkiler tesis edilmesi için normal bir diyalog başlatmayı teklif etmek amacıyla, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Poklonskaya, "Ben ileriye gitmek ve gelişme kaydetmekten yanayım" dedi.