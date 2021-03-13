Roskomnadzor, Google'dan Kırım ile ilgili filme yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti

Roskomnadzor, Google LLC'ye, Andrey Kondraşov’un "Kırım: Vatan Yolu” adlı belgesel filmine uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor), Google LLC'ye, Andrey Kondraşov’un "Kırım: Vatan Yolu” adlı belgesel filmine uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılması ve konuya ilişkin bilgilendirme talep eden bir mektup gönderdiği bildirildi.

Roskomnadzor’un basın servisinden yapılan açıklamada, “Roskomnadzor, Google'a gönderdiği mektupta Andrey Kondraşov’un ‘Kırım. Vatan Yolu’ adlı belgesel filmininin Rossiya 1, Rossiya 24 televizyonlarında yayınlandığı ve herhangi bir yasak bilgi içermediğine dikkat çekti” denildi.

YouTube yönetiminin eyleminin serbest bilgi akışı ve bu bilgilere engelsiz erişim gibi temel ilkeleri ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin Rus medyasına karşı bir sansür ve Rusların özgürce bilgi arama hakkına getirilen kısıtlamalar olarak görüldüğü ve bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

"Kırım: Vatan Yolu” adlı belgesel film, Rus resmi devlet televizyonu Rossiya 24’ün YouTube kanalında yayınlanmıştı.

YouTube yönetimi, filmi ‘korkutucu’ ve ‘şok edici’ içerik barındırdığı gerekçesiyle ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirmişti.