Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin altında seyretmeye devam ediyor

Son 4 gündür 10 bin barajının altında olan Rusya'nın günlük Kovid-19 vaka sayısı, bugün de bu barajı geçmedi. Son 24 saatte 9 bin 908 vaka tespit edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da bugün açıklanan günlük vaka sayısı 9 bin 908 oldu. Böylece Rusya'da günlük vaka sayısının art arda 10 binin altında kaldığı gün sayısı 5'e yükseldi.

Başkent Moskova (1600), St. Petersburg (943) ve Moskova Bölgesi (609) her zamanki gibi en fazla vaka tespit edilen yerler oldu.

Ölü sayısı son 24 saatte 475 artarak 91 bin 695'i görürken iyileşenlerin sayısı da 12 bin 868 kişinin eklenmesiyle 3 milyon 985 bin 897 oldu.

Rusya, toplam vaka sayısı bakımından dünyada 4. sırada yer alırken, en fazla ölümün görüldüğü 7. ülke konumunda.

Rusya'da aşılama çalışmaları Aralık 2020'de başladı. Mart ortası itibarıyla 5 milyon 300 bin kişi koronavirüs aşısı oldu.