Putin: Kırım'da referandum kararını bölgede Donbass senaryosunun tekrarlanmaması için aldık

Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasının 7. yıldönümü yaklaşırken Putin, Rus yönetmen Andrey Kondraşov tarafından çekilen ve fragmanı Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan Kırım'la ilgili filmde açıklamalarda bulundu.

Fragmanda yer alan bölümde Putin, "Kırım'da tutarlı ve oldukça sert bir şekilde hareket ederken bugün Donbass'ta gördüğümüz trajik olayların yaşanabileceğini göz önünde bulundurdum. Bu tür olayların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla Kırım sakinlerinin özgür iradesinin sağlanması için gereken eylemleri uygulamak durumunda kaldık" dedi.

Putin, referandumun nihai amacının insanlara nasıl yaşamak istedikleri konusunda kendi görüşlerini ifade etme imkanı sunmak olduğunun altını çizdi.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.

Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasının 7. yıldönümü yaklaşırken Putin, Rus yönetmen Andrey Kondraşov tarafından çekilen ve fragmanı Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan 'Kırım: Vatan Yolu' adlı belgesel filmde açıklamalarda bulundu.