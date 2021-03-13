Poklonskaya: BM misyonu Kırım'a defalarca davet edildi

BM İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı ve New York'taki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi Başkanı Ilse Brands-Kehris, BM'nin Kırım'a serbest erişimi olmadığını ileri sürmüş ve OHCHR ofisinin 'Kırım'a engelsiz erişim arayışına devam edeceğini' belirtmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Poklonskaya, “İnsan haklarının gözetilmesi konusunda aramızda yapıcı bir diyalog mümkün. Geçen yılın sonbaharından bu yana, Kuzey Kırım kanalının kapatılmasıyla bağlantılı olarak insanların tatlı su haklarından mahrum bırakılması konusuna dair itirazımı değerlendirecek İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden oluşturulacak heyet hakkında bilgi bekliyorum” dedi.

Poklonskaya, tüm dünyada bir yılı aşkın süredir pandemiyle bağlantılı olarak ülkelere giriş konusunda kısıtlayıcı önlemler alındığına vurgu yaparak, “OHCHR'nin Kırım misyonunun karşılaştığı zorlukların bu nedenden dolayı ortaya çıktığı çok açık. Yakın bir zamanda durumun iyi yönde değişeceğini umuyor ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ile kararlaştırılan şekilde delegasyonlarıyla buluşmaya ve onlara eşlik etmeye hazır olduğumu bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.