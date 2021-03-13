Zaharova'dan YouTube ve Instagram'ın Kırım'la ilgili içeriklere müdahalesine tepki: ABD'li platformlar kontrolden çıktı

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasının 7. yıldönümünde Rus yönetmen Andrey Kondraşov tarafından çekilen 'Kırım: Vatan Yolu' adlı belgesel filmin YouTube tarafından 'şok edici içerik' olarak etiketlenmesine ve Instagram'ın Kırım'ın en büyük televizyon kanallarından biri olan Kırım 24'ün (Crimea 24) hesabına kısmi engel getirmesine tepki gösterdi.

Zaharova, "Platformlar kontrolden çıktı. Artık mesele, Washington'un yönergelerine uygun olarak ABD'li internet şirketleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerin siyasi boyutlu olmasının ötesine geçti. Daha zorlu bir durum söz konusu. Prensipte bu şirketler, kendilerini yönetme konusunda tek tip standartlara sahip değil. Bu anlamsal ve teknolojik bir çıkmaz" ifadelerini kullandı.

İnternet platformları tarafından alınan önlemlerin sınır ötesi nitelikte olduğunu ve ABD'nin ifade özgürlüğü alanındaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu kaydeden Zaharova, "Washington'un amacı açık. Her alanda haksız rekabet için bilgi teknolojisinin imkanlarını kullanmak istiyorlar. Aleni şekilde nahoş olan bu amaca ulaşmak için kullanılan araçlar da nahoş" diye vurguladı.

'Kırım: Vatan Yolu' adlı belgesel film, Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün YouTube kanalında yayınlanmış, YouTube yönetimi, filmi 'korkutucu' ve 'şok edici' içerik barındırdığı gerekçesiyle ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirmişti.

Instagram da, Kırım 24'ün hesabına kısmi engel getirerek sadece fotoğraf paylaşmasına izin vermiş, fotoğraflara yazı eklemesini kısıtlamıştı.