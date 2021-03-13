Alman milletvekili Weidel: Rus Sputnik V aşısı AB'de onaylanabilir

Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Rus Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) onaylanma şansının diğer aşılarla aynı olduğunu belirtti.

Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının AB’de onaylanma şansının diğer aşılarla aynı olduğunu ve bunun aşılar arasındaki gerçek rekabete yardımcı olacağını kaydetti.

Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu.

Sputnik’e konuşan Weidel, “Sputnik V'nin diğer aşılarla aynı onay şansına sahip olacağını umuyorum. Bu, Avrupa'da aşılar arasındaki gerçek rekabeti korumaya yardımcı olacaktır" dedi.

Weidel, AfD heyetinin Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri ve RDIF temsilcileri ile bir araya geldiğini belirterek, görüşmede, Rusya ve AB'deki aşılama durumlarının yanı sıra, aşılama düzeniyle ilgili stratejiler, aşılara erişim ve satın alma prosedürüne ilişkin konuların ele alındığını ifade etti.

Weidel ayrıca, AfD üyelerinin Moskova ziyareti sırasında Rus aşısı ile aşılanma teklifi aldıklarını, ancak bu ‘dostça tekliften’ yararlanmadıklarını da sözlerine ekledi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.