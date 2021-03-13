Ukrayna'nın Donbass müzakerelerine ABD'nin de dahil edilmesi gerektiği açıklamasına Rusya'dan yanıt

Donbass Temas Grubu'nda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk'un Donbass'ta geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Rusya Devlet Duması Kırım milletvekili Balbek, 'her şeyin o yöne doğru gittiğini' söyledi.

Donbass Temas Grubu'nda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk, Donbass'ta geniş çaplı bir çatışma ihtimalini dışlamadığını, bu nedenle ABD'nin müzakerelere dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, konuya ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Kravçuk, geniş ölçekli düşünüyor, hatta 'Ukrayna'daki iç çatışmalar bile dünya sorunları listesine dahil edilsin' diyor. Sadece Minsk Anlaşmalarını yerine getirmemek adına yakında yardım için uzaya bile mesaj gönderebilirler. Geniş çaplı bir çatışma ihtimaline gelince, evet, görünüşe göre, her şey oraya doğru gidiyor" dedi.

Washington'un anlaşmanın şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye çalıştığına vurgu yapan Balbek, "Her halükarda, Donbass dünya toplumunun değil, sadece Ukrayna'nın vücudundaki kanlı bir yaradır ve elbette, eski devlet başkanı tüm dünyanın Kiev'in sorunlarını üstlenmesini istiyor" ifadelerini kullandı.