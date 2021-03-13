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    Ukrayna Dışişleri'nin 'Kırım'ı erişime açın' çağrısına Rusya'dan yanıt

    © Sputnik / Vitaly Timkiv
    Rusya
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    Rus parlamenterler, Rusya'ya Kırım'ı 'erişime açma' çağrısında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın bu açıklamasını eleştirdi.

    'İşgalci devlete' siyasi tutum içine girmek yerine yarımadaya tam erişim sağlama çağrısında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya Rus parlamenterlerden yanıt geldi.

    Rus Senatör Sergey Tsekov, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte Rusya'nın işgalci devlet değil, Kırım'ı yeniden canlandıran ve müdafaa eden ülke olduğunu belirtti.

    Kuleba dahil tüm Ukraynalı politikacıların yalana başvurduklarına dikkat çeken Tsekov, "Kırım'da durumun nasıl geliştiğini gerçekten öğrenmek istiyorlarsa, orayı ziyaret etmek için fırsat kollamalılar. Bizim açımızdan hiçbir engel olmayacak" açıklamasında bulundu.

    Debaltsevo yakınlarında
    © Sputnik / Dan Levy
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    'Hikaye anlatmayın'

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet ise Kuleba'ya yanıt olarak Kırım'ın kapalı olduğu konusunda 'hikaye anlatmama' çağrısında bulundu ve şunları kaydetti:

    "Bütün bunlar oldukça şaşırtıcı görünüyor. Ünlü politikacılar ve milletvekilleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden vatandaşlar defalarca Kırım'a geldi. Hiç kimsenin ne o zaman sorunu vardı, ne de şimdi var. Bu nedenle hikaye anlatmaya gerek yok."

    Rus vekil, şimdilik sadece Ukrayna'nın, 'dünyada giderek daha fazla insanın Kırım ve Rusya'daki evlerinde mutlu bir şekilde yaşayan Kırımlılar hakkındaki gerçeği öğrenmesinden korktuğu için' hem kendi hem de yabancı vatandaşlarının yarımadaya erişimini kısıtlamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

    'Havalı ve sonuçsuz açıklama'

    © Sputnik / Владимир Федоренко
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    Kırımlı bir diğer Duma milletvekili Ruslan Balbek ise, RT'ye demecinde Kuleba’nın açıklamasını ‘havalı ve sonuçsuz’ olarak değerlendirdi:

    Balbek, "Kırım'a gelmek isteyen herkes geliyor, turistler de, yurt dışından politikacılar da. Fakat bunu Rusya’nın yarımadayı ziyaret kurallarına uyarak yapıyorlar. Ukrayna’nın koşulları altında hiç kimse buraya gelmeyecek" diye konuştu.

    Rus vekil, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, zira hiç kimsenin yarımadadaki yaşamı yakından görmek isteyen çeşitli izleme ve insani yardım misyonlarına müdahale etmediğini vurguladı.

    'Asıl engel yaratan Kiev yetkilileridir'

    Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gempel ise şu açıklamada bulundu:

    "Görünüşe göre Kuleba, yanlış ile doğru olanı karıştırmış. Çağrıyı kendisine ve ülkesine yöneltmesi gerekiyordu. Rus Kırım'ı, gerçekten objektif ve barışçıl bir şekilde Kırımlıların nasıl yaşadığını öğrenme hedefi bulunan uluslararası misyonların gelişine her zaman açıktır. Ve asıl Kırım'a erişimi engelleyen, yaptırımlar uygulayan, denizcilik ve ulaşım ablukaları da dahil olmak üzere ablukalar düzenleyen, yarımadayı ziyaret eden yabancılara karşı ceza davaları açan, sınırda engeller yaratan ve Ukraynalı turistlerin Kırım'a gitmemesi için engel yaratan Kiev yetkilileridir."

    Gempel, Ukrayna yönetimine yarımadaya uygulanan tüm yaptırımları kaldırarak, yatırımcılara ve yabancı ülke vatandaşlarına bölgeye erişim izni vermesi çağrısında bulundu.

    © Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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    Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, tüm Ukraynalıların Kırım dahil olmak üzere Rusya'ya gelebileceğini belirtti.

    Turistik gezileri ya da akrabalara buluşmayı amaçlayan ziyaretleri hiç kimsenin yasaklamadığına dikkat çeken Cabarov, ‘yarımadanın sakinlerine hiçbir yere gitmelerine izin verilmemesini, Avrupa'ya vize verilmemesini' talep edenin Kiev olduğunun altını çizdi.

    Rusya ve Kırım yönetimi birçok kez yarımadanın erişime açık olduğunu açıklamış bulunuyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın insan hakları alanında her türlü uluslararası denetim mekanizmasını Kırım'da kabul etmeye her zaman hazır olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Vladimir Cabarov, Mihail Şeremet, Sergey Tsekov, Ruslan Balbek, Rusya, Kırım, Kiev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı
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