Rusya Savunma Bakanlığı: 50 ülkenin askeri ataşesi Sputnik V aşısı oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Başmüdürü Aleksandr Kşimovskiy, Zvezda televizyonuna açıklamasında, “50 ülkeden yaklaşık 300 askeri ataşe ve aile üyeleri, kendi etkinliklerini ve uluslararası görüşmeleri güvenli bir şekilde gerçekleştirme amacıyla Sputnik V ile aşılanma kararı aldı” ifadesini kullandı.

Rusya ordusunda, Sputnik V aşısıyla toplu aşılama programı uygulanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın bilgisine göre, 13 Mart Cumartesi günü itibariyle 389 binden fazla asker aşılandı.