Rus Dışişleri’nden Batı’ya ‘internette ahlaksızlık’ suçlaması

Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Onlar hesaplarımızı, belgesellerimizi, bilgi kanallarımızı engelliyor, Krım 24 televizyonuna ait hangi programların izlenebileceğine, hangilerinin izlenemeyeceğine karar veriyorlar. Onlar, tamamen ahlak dışı davranış sergileyerek uzun zamandır cesaret edemediğimiz bir şeyi kendi elleriyle hızlandırıyor. Düzenleyici önlemler almamızın ve internet alanında, ABD’nin internet tekellerinin faaliyetiyle ilgili olanı düzenlemeye başlamamızın zamanı geldiği konusunda her zaman kendimizi garip hissettik” ifadesini kullandı.

“Her zaman insanlara kulak vermeye çalışıyoruz” diyen Zaharova, “Bu nasıl algılanır, kendimiz bazı ilkeleri ihlal etmiş olur muyuz? İhlal etmeyiz, çünkü bu ilkeler çoktandır kolektif Batı tarafından yok edildi bile. Halihazırda bir dizi belgeler, tasarılar hazırlanıyor. Bunlar Rus gazetecileri, kitle iletişim araçlarını, elbette okurlarımızı bu sonu olmayan ve kabul edilemez adaletsizliğe karşı koruyacak ve savunacak” diye ekledi.

Daha önce YouTube’un, Rus yönetmen Andrey Kondraşov’un ‘Kırım. Anavatanla birleşme’ adlı belgesele, “şiddet sahnelerini” içerdiği iddiasıyla yaş sınırı getirdiği, ardından Instagram’ın, Krım 24 televizyonunun hesabına kısmen engelleme getirdiği bildirilmişti.