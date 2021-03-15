RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya'da 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu, bu alanda dünyada ilk 5'teyiz

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya'da 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu ve ülkenin bu alanda tüm Avrupa'nın önünde olduğunu açıkladı.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Dmitriyev, iki doz aşı uygulanan kişi sayısının yüksek olduğu ülkeleri kıyasladı.

Rusya'nın Çin, ABD, Hindistan ve İsrail ile birlikte iki doz koronavirüs aşısının en fazla uygulandığı ülkeler sıralamasında ilk 5'te yer aldığını kaydeden Dmitriyev, Rusya'nın bu alanda tüm Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu vurguladı.

"Rusya'da 3.5 milyondan fazla kişi Sputnik V aşısının iki dozunu da aldı. Sıklıkla hızlı aşılamanın örneği olarak bahsedilen İngiltere, iki doz aşıyı Rusya'daki rakamın yarısından azına uyguladı" diye devam eden Dmitriyev, aşılama indikatörünün genelde uygulanan dozların toplam sayısı olarak yorumlandığını ancak Rusya'nın iki dozlu tam aşılamaya dayanan daha ihtiyatlı bir metot kullandığının altını çizdi.

Kirill Dmitriev, RDIF CEO: Together with China, the US, India and Israel, Russia is in the top 5 countries globally in terms of coronavirus vaccination with both components. Russia is ahead of all European countries in terms of coronavirus vaccination with both components. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 15, 2021

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada iki doz aşı vurulan kişi sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu belirtmişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 9437 arttı

Bu arada Rusya’da koronavirüs vaka sayısı gün içinde 9437 arttı. Şimdiye kadar görülen vaka sayısı 4 milyon 400 bin 45’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre başkent Moskova’da 1353, St. Petersburg’da 933, Moskova bölgesinde 627 yeni vaka tespit edildi.

Gün içinde koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 404 arttı. Şimdiye kadar hastalık nedeniyle 92 bin 494 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da gün içinde 8447 artarak 4 milyon 3 bin 576’ya yükseldi.