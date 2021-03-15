AB ülkeleri, Sputnik V'nin geliştiricileriyle görüşmelere başlamayı planlıyor

Bazı AB ülkelerinin Rus Sputnik V aşısının tedariki için aşının geliştiricileriyle görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.

Rusya'nın küresel koronavirüs aşısı tedarik kampanyasının görmezden gelindiği AB'de, Brüksel'in telkinlerine rağmen Sputnik V'yi kullanan ülkelere yenilerinin eklenmesi muhtemel görünüyor.

Reuters'e konuşan AB'li diplomatik ve resmi kaynaklar, birlik içindeki 450 milyon kişiyi aşılamaya yönelik yoğun çabalar sarf eden AB yönetiminin Sputnik V'ye yöneldiğini söyledi.

Birlik adına Rus geliştiricilerle müzakereleri yürüten bir AB yetkilisi, bazı ülkelerin hükümetlerinin Sputnik V'nin geliştiricileriyle görüşmelere başlamak istediğini ve süreci başlatmak için 4 ülkenin taleplerini alacağını ifade etti.

Şubat ayında Macaristan, Sputnik V aşısını onaylayan ilk AB ülkesi olmuş, onu Slovakya, Sırbistan, Karadağ, San Marino ve Kuzey Makedonya izlemişti.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geçen haftaki açıklamasında Sputnik V aşısının İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını söylemişti.

RDIF ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmış ve böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.