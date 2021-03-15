Kremlin Sözcüsü: Dünyada Sputnik V aşısına olan talep arzı aşıyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına küresel talebin arzı aştığını, ancak önceliğin Rus vatandaşların aşılanması olmaya devam ettiğini ifade etti.

Peskov, “Rus aşısına dünyada olan talebin abartısız olarak yüksek olması ve şu anki talebin, üretim kapasitelerinin sağlayabileceği arzı önemli ölçüde aşıyor olması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) oldukça yoğun bir şekilde çalışmasına neden oluyor” diye konuştu.

Rus aşısı için yapılan uluslararası başvuruları karşılamak için uluslararası ilişkileri yürütmeye yetkili olanın da RDIF olduğunu hatırlatan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus aşısının dünyada tanınma ve yayılma sürecini ne derece takip ettiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Fon gerçekten de gece gündüz çalışıyor. Ve tabii ki Başkan (Putin), fon ve hükümet merkezi kanalından işlerin nasıl gittiğine dair günlük olarak raporlar alıyor. Ve elbette ki Rusların aşılamasına devam edilmesi konusu tartışılmaz bir öncelik olmaya devam ettiği anlayışına sahip.”