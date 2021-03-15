Roscosmos Başkanı Rogozin: Rusya ve Çin'in Ay anlaşması Batı'ya karşı değil

Roscosmos Başkanı Rogozin, Rusya ve Çin arasında imzalanan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptının Batı'ya karşı olmadığını ifade etti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Washington Post gazetesinin, Rusya ve Çin arasında imzalanan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptının Batı'ya karşı olduğu iddiasını değerlendirdi.

Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu öyle değil. Rusya ve Çin’in Ay ile ilgili planı, geniş uluslararası katılıma açık. Söz konusu karşı durma değil, Ay araştırmalarında iş birliği" ifadelerine yer verdi.

"Это свидетельствует о фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада"https://t.co/BPnCdAiTht

Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны. — РОГОЗИН (@Rogozin) March 15, 2021

Washington Post, Rusya ve Çin'in Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu’nu kurma planının Batı’ya yönelik korkunç bir sinyal olduğunu yazmıştı.

Roscosmos, Rusya ile Çin'in Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuştu.