Rus Dışişleri: Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma girişimleri gayrimeşru

Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasının 7. yıldönümü yaklaşırken Kiev'in yarımadayla ilgili planlarına Moskova'dan yanıt geldi.

Rus Dışişleri'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Sözcü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kırım'ı geri alma stratejisinin 'üç sac ayağına' dayandığı yönündeki açıklamarına tepki gösterdi.

Bu 'üç sac ayağının' Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 'işgalden kurtarma' stratejisi, 'Kırım Platformu' inisiyatifi ve 'uluslararası hukukun yeniden tesisi' olduğuna dikkat çeken Zaharova, "'Kırım Platformu' inisiyatifi de dahil olmak üzere bu tür faaliyetlere her ülke ve kuruluş tarafından sağlanan katılımı Rusya'ya yönelik hasmane bir adım, ülkemizin toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale olarak göreceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Yaptırımlar ve su ablukası da dahil Kırım sakinlerine karşı gizlice uygulanacak hiçbir 'strateji' onların güvenini geri kazanamaz" ifadelerini kullandı.

'Kırım Platformunu' Ukrayna hükümetinin hayali acılarının ele alındığı bir forum olarak niteleyen Zaharova, Kiev'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bunların Ukrayna yönetiminin Batılı hamileri sayesinde cezasız kaldığını vurguladı.

Zaharova, "Kiev'in tümüyle şiddete dayalı Ukraynalaştırma politikası, neo-Nazizmin teşvik edilmesi, ulusal azınlıkların ve Rusça konuşan vatandaşların dil, kültür ve eğitim haklarının ihlal edilmesi, farklı görüşte olanlarla mücadele, Rusofobi propagandası, enformasyon alanının 'temizlenmesi' gibi eylemleri, sadece Rusya'ya bağlı Kırım'ı değil, Ukrayna'nın kendi bölge ve vatandaşları da Kiev'den uzaklaştırıyor" diye ekledi.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.