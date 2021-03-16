Matviyenko'dan Avrupa Konseyi'ne Kovid-19'a karşı birlikte mücadele çağrısı

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya ve Avrupa Konseyi'nin ortak dikkat ve çabasını isteyen konular arasında, Kovid-19 pandemisine karşı mücadelenin en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin başkanı Valentina Matviyenko, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile yaptığı görüşmede, "Söz konusu insan sağlığı ve güvenlik olduğunda siyasallaştırma kabul edilemez. Bu hastalığı yenmek için kaynaklarımızı birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki toplu aşılama hakkında bilgi veren ve aşılarını diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Federasyon Konseyi Başkanı, "Aşılama alanı da dahil bu tür iş birliğine açığız" dedi.

Ayrıca siber suçlara karşı mücadele ve IT şirketlerinin faaliyetini düzenleyen ortak kuralların geliştirilmesi konusunda da işbirliğinin önemini kaydeden Matviyenko, ayrıca Baltık ülkeleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan insanların sorunlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Biz her zaman AKPM'nin birleştirici potansiyeline inandık, meclisin karşılıklı saygıya dayanan diyalogun, ortak sorunlara ortak çözüm arama platformu olabileceğini ve olması gerektiğini düşünüyoruz."