Moskova görüşmesine katılacak Afgan heyetlerin liderleri açıklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Afganistan barış görüşmesine Taliban adına katılacak heyetin başında örgütün liderlerinden Baradar, hükümet heyetine de Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ın olduğu bildirildi.

Afgan medyasında yer alan habere göre, Taliban'ın iki numaralı ismi Molla Abdulgani Baradar, 18 Mart Perşembe günü Moskova'da yapılması planlanan görüşmeye katılacak heyete başkanlık edecek.

Bununla birlikte Taliban Sözcüsü Muhammed Naim de heyetin 10 kişiden oluşacağını bildirdi.

Baradar, örgütün Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi ofisine de başkanlık ediyor.

Ayrıca Moskova görüşmesinde hükümet heyetine Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın başkanlık edeceği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, cuma günkü basın toplantısında, 18 Mart Perşembe günü Moskova'da, Afganistan'daki soruna barışçıl çözüm bulmaya yönelik 'genişletilmiş üçlü' formatında bir görüşmenin yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmeye Afgan heyetlerinin yanı sıra, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan temsilcileri de katılacak.