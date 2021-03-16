Rusya, Vietnam'a hibe olarak Sputnik V aşısı gönderdi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitti. Patruşev’in bulunduğu uçakla Vietnam’a Sputnik V koronavirüs aşısı götürüldü. Aşılar için bir ücret alınmayacak. Bu ayrıca, Patruşev’in 2017’den beri bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı kararla Vietnam’a Rus Sputnik V aşısı gönderildi.

Vietnam halkının aşılanması amacıyla gönderilen aşılar için bir ücret alınmayacak.

Aşılar Patruşev’in bulunduğu uçakla ülkeye sevk edildi.

Patruşev’in Vietnam’daki iş ziyareti yarın da devam edecek. Ziyaret kapsamında güvenlik alanında işbirliği ile ilgili konular ele alınacak. Bu ziyaret Patruşev’in 2017’den beri ülkeye yaptığı ilk ziyaret. Ayrıca böylelikle Rusya ile Vietnam arasında 2019’dan beri ilk kez bir yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş olacak.