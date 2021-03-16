Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı ilişkilerimizi artırmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ile TBMM hükümeti arasında Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nın (Moskova Antlaşması) imzalanmasının 100. yıldönümü çerçevesinde, Türkiye ile her alanda yapıcı ilişkileri artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, RSFSC ile TBMM hükümeti arasında imzalanmasının üzerinden bugün tam 100. yıl geçen Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin temelini oluşturan önemli belgelerden biri.

Antlaşmanın 100. yıldönümü çerçevesinde açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Türkiye ile her alanda yapıcı ilişkilerimizi genişletmeye, ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğimizi artırmaya, gelecek vaat eden enerji, sanayi ve altyapı projelerini gerçekleştirmeye, kültürel-insani paylaşımları ve insani ilişkileri geliştirmeye hazır olduğumuzu teyit ederiz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, 100 yıldır siyasi ve tarihsel açıdan geçerliliğini koruyan antlaşmanın ruhu ve ilkelerine bağlılığın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için bir teminat görevi gördüğünü kaydetti.

🇷🇺🇹🇷 Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие 1⃣0⃣0⃣ лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

🔗 https://t.co/fHMmpEmQ7L pic.twitter.com/W7mAiUKzNF — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 16, 2021

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