Kremlin: Türkiye ile Suriye’de görüş ayrılıklarımız olsa da işbirliğini sürdürüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Suriye’de birtakım görüş ayrılıkları olduğunu fakat buna karşın işbirliği yaptıkları alanlar da bulunduğunu belirtti. Ayrıca Peskov, ağır ilerlese de Suriye’nin anayasasını hazırlayacak komite üstündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki çatışmaların 10. yılı nedeniyle Bloomberg’de yayınlanan makalesinde, batılı ülkelere Suriye’de Türkiye’yi destekleme çağrısında bulunmuş olması soruldu.

Peskov soru üstüne, tarafların ordularının Suriye’de yakın işbirliği içinde olmalarına karşın Rusya ile Türkiye’nin birtakım görüş ayrılıklarının olduğunun da yadsınamayacağını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, “(Türkiye ile Suriye’de) işbirliği yaptığımız alanlardaki (İdlib) durum kolay değil. Söz konusu alanlarda terörist unsurlar varlıklarını koruyorlar ki bu da durumu normalleştirmemizi engelliyor, yine de işbirliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Suriye’ye ilişkin görüş ayrılıklarımız da mevcut” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, sözgelimi Rusya’nın Beşar Esad’ı Suriye’nin meşru lideri olarak gördüğünü kaydetti.

‘Yeni anayasa hazırlanmasının alternatifi yok’

Bunun yanında, Kremlin Sözcüsü başka bir soru üstüne, Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması üstündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Söz konusu çalışmaların güç ve ağır ilerlediğini kaydeden Peskov “Yine de bunun başka bir alternatifi yok” vurgusunu yaptı.