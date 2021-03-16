Kremlin Sözcüsü: 2014'te Kırım'ın statüsüyle ilgili yapılan referandum kesinlikle meşruydu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2014 yılında Kırım'ın statüsüyle ilgili düzenlenen referandumun hem uluslararası hukuk hem de Ukrayna mevzuatı bakımından meşru olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, 2014 yılında Kırım'ın statüsüyle ilgili düzenlenen halk oylaması hakkındaki soruları da yanıtladı.

Oylamanın tüm yasal normlara uygun oluşunun şüphe götürmediğine dikkat çeken Peskov, “Bu referandum esasen hem uluslararası hukuk hem de Ukrayna mevzuatı bakımından meşruydu. Kesinlikle meşru ve yasaldı” vurgusunu yaptı.

Ukraynalı bir gazetecinin Kırım’ın Rusya’dan ayrılması ile ilgili referandum yapmanın mümkün olup olmadığı sorması üzerine Peskov, şu yanıtı verdi:

“Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğü ile ilgili her şeyin tüm yönleriyle yazıldığı bir Anayasamız var. Böyle bir şey Rusya Federasyonu anayasasının ihlali olur. Rusya Federasyonu anayasasının ihlalinin söz konusu olamayacağı ve yapılmaması gerektiğine göre, bu meseleyi gündeme getirme olasılığını bile tartışmıyoruz.”

Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna'nın farklı hükümlere sahip farklı bir anayasası var. Ayrıca, Kırım'ın açıkça ifade edilen özel bir statüsü vardı. Kırımlı yasa koyucularının tüm yasama ve diğer girişimleri açıkça belirtilmiştir. Her şey yürürlükteki yasalara uyularak açık ve net yapıldı.”

Ukrayna'da referandumun merkezi makamların rızası olmadan yapılmaması gerektiği şeklinde bir başka açıklamaya ise Peskov, “Fakat yapılması yasak da değil” diye karşılık verdi.