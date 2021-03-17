Kremlin: Rusya’nın tehdit olduğu yönündeki açıklamalar üzücü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Batı ülkelerinin liderlerinin, Rusya’nın tehdit oluşturduğu yönündeki görüşünün endişe ve üzüntüye neden olduğunu belirtti.

İngiltere’nin, Rusya ve Çin kaynaklı tehditlerin artması nedeniyle nükleer cephaneliğini artırma niyetinde olduğu yönündeki haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Birçok Batı liderinin maalesef ülkemizi aktif tehdit ve düşman olarak görme eğilimi, bu tür çatışmacı tutum sadece pişmanlığa ve hatta endişeye neden olabilir” ifadesini kullandı.

Londra’nın resmi açıklamasını bekleme çağrısında bulunan Peskov, “Bu, gazetedeki haber temelinde hüküm verilmeyecek kadar büyük sorun. Önce böyle bir stratejinin resmen açıklanmasını beklemeyi, sonra analize geçmeyi tercih ediyoruz” dedi.

The Guardian gazetesi, 15 Mart Pazartesi günü, ülkenin savunma ve dış politika raporuna dayandırdığı haberinde, İngiltere hükümetinin nükleer başlık sayısını yüzde 40 artırma niyetinde olduğunu bildirmişti.