Rus serbest dalışçı Molçanov’dan Guiness Dünya Rekoru: Buz tutmuş Baykal Gölü’nde 80 metreye daldı

Dünyanın en derin tatlı su gölü olan Sibirya’daki Baykal Gölü, bugün bir rekora sahne oldu. Rus serbest dalışçı Aleksey Molçanov, buz tutmuş gölün üzerinde açılan bir delikten 80 metre derinliğe dalarak Guiness Dünya Rekoru’nu kırdı. Buz altında en derin serbest dalışı gerçekleştiren Molçanov, sudan sağ salim ve gülümseyerek çıktı.

34 yaşındaki Molçanov, “Bu rekoru şu an bulunduğumuz bu harika yere adamak istiyorum. Baykal Gölü, gelecek nesiller için korumamızın önemli olduğu eşsiz bir doğa harikası ve canlı bir organizma” açıklamasını yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi)'in paylaştığı bir gönderi

Baykal Gölü’nün bulunduğu İrkutsk bölgesinin Valisi İgor Kobzev, Instagram’dan yaptığı açıklamada dalış sırasında su sıcaklığının 3 santigrat derece olduğunu ifade etti.

Kobzev, “Aleksey dalışlarıyla çevre ile ilgili meselelere dikkat çekiyor. Yaptığı şey takdire şayan” ifadelerini kullandı.

14 kez serbest dalış şampiyonu olan Molçanov, artık 20 dünya rekoruna sahip. Annesi Natalya Molçanova da bir serbest dalışçıydı ve dünyanın en iyi serbest dalışçısı olarak anılıyor. Molçanova, 41 dünya rekoruna, 23 dünya şampiyonluğuna sahip.