FSB: Kırım’da Ukrayna istihbaratına çalışan bir Rus gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna istihbaratına çalışan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını, bu kişinin otomobilinde el yapımı bomba bulunduğunu bildirdi.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırım’da Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) çalışan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığı, bu kişinin otomobilinde el yapımı bomba bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin V. L. Yesipenko’yu Ukrayna tarafının çıkarlarına yönelik ‘yıkıcı eylemleri’ önlemek amacıyla gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, “Bu vatandaş, Kırım Cumhuriyeti’nde arazinin, yaşam destek tesislerinin ve halkın toplu halde bulunduğu yerlerinin fotoğraf ve video çekimlerini gerçekleştiriyordu” ifadelerine yer verildi.

В Крыму задержали россиянина, который работал на спецслужбы Украины. Сливал им информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, а в машине возил самодельную бомбу. На всякий случайhttps://t.co/WZCidcDhpZ pic.twitter.com/Kum6fDNJFe — NEWS.ru (@nws_ru) March 16, 2021

Gözaltına alınan Yesipenko, söz konusu bilgileri ‘Ukrayna Dış İstihbarat Servisi 5. Departmanı 8. bölümünün aktif yedek subayı Albay V.A. Kravçuk’un’ talimatı üzerine topladığını, bu kişinin ‘kendi güvenliği’ için otomobilinde el yapımı bomba bulundurmasını önerdiğini anlattı.

Yesipenko hakkında ceza davası açıldı.