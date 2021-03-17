Rus denetleme kurumu, Twitter'a karşı alınan önlemlerin diğer platformlara da uygulanabileceği olasılığını dışlamıyor

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, çocuk istismarı, uyuşturucu kullanımı, intihar girişimleri gibi yasaklı içerikleri kaldırmayan Twitter’a karşı yavaşlatma ve engelleme gibi önlemlerin Rus yasalarını ihlal edebilecek Facebook, Instagram, YouTube gibi diğer platformlara karşı da uygulanabileceği olasılığını dışlamadı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, basın mensuplarına açıklamasında, çocuk istismarı, uyuşturucu kullanımı, intihar girişimleri yasaklı içerikleri kaldırmayan Twitter’a karşı yavaşlatma ve engelleme gibi önlemlerin Rus yasalarını ihlal edebilecek diğer platformlara da uygulanabileceğini belirtti.

Subbotin, "Diğer platformlar da Rus mevzuatını ihlal edecek ve Roskomnadzor'un taleplerini yerine getirmeyecek olursa, onlara karşı da teknik çizgi üzerinden önlem alınabileceği olasılığını dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, alınabilecek olası teknik önlemleri ‘yavaşlatma ve engelleme’ olarak sıraladı.

Twitter'ın çocuk istismarı ve intihar paylaşımlarını kaldırmamasıyla başlayan kriz

Subbotin, "Roskomnadzor tarafından bu eylemlerin uygulanabileceği olasılığını dışlamıyoruz" diye konuştu.

Roskomnadzor'un geçen hafta Twitter yönetimine, Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uyguladığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.

Söz konusu açıklama, Twitter'ın intihar, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde harekete geçmemesi üzerine yapılmıştı.