Rusya'da vaka sayısı 1 Ekim'den beri ilk kez 9 binin altında

Rusya’da 1 Ekim’den beri vaka sayısı ilk kez 9 binin altına düştü. Gün içinde vaka sayısı 8998 arttı. Böylelikle bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 418 bin 436’ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 8998 yeni vaka görüldü. Şimdiye kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 418 bin 436’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 1201, St. Petersburg’da 927, Moskova bölgesinde 436 yeni vaka kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı gün içinde 427 arttı. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 93 bin 364 oldu. İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 10 bin 755 artarak 4 milyon 24 bin 975’e çıktı.