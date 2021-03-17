FSB, Adige'de planlanan terör saldırısını önledi

FSB’den yapılan açıklamaya göre, Adige’de terör saldırısı planlayan bir IŞİD üyesi gözaltına alındı. Orta Asya uyruklu militan, bir alışveriş merkezinde saldırı hazırlığı yaptığını itiraf etti.

Militanın evindeki patlayıcı maddeler, el yapımı bomba malzemeleri, IŞİD bayrağı ve üzerinde terör hedeflerinin belirtildiği bir başkent Maykop haritası ele geçirildi.

Militanın elektronik cihazlarında terörle ilişkili içerikler bulundu. Teröristin ayrıca sahte göç belgelerine sahip olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.