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    Dmitriy Peskov

    Peskov: ABD istihbaratının 'Rus müdahalesi' raporu dayanaksız ve kabul edilemez

    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202103171044050992-peskov-abd-istihbaratinin-rus-mudahalesi-raporu-dayanaksiz-ve-kabul-edilemez/

    Rusya'nın ABD'de Kasım 2020'de yapılan seçimlere müdahale ettiğinin öne sürüldüğü ABD istihbarat raporunu kabul etmediklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

    Peskov, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin Rusya'yı 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a engel olmaya çalışarak Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yardım etmekle suçladığı raporu değerlendirdi.

    Kremlin Sözcüsü, "Bu raporun ülkemize yönelik çıkarımlarını kabul etmiyoruz. Rusya, önceki seçimlere de, bu raporda anılan 2020 seçimlerine de müdahale etmedi. Rusya'nın adaylardan herhangi birine karşı yürütülen kampanyalarla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu raporu yanlış buluyoruz, rapor tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu rapor hakkında bir kez daha üzüntülerini ifade etmekten başka bir şey yapamayacaklarını kaydeden Peskov, "Tamamen niteliksiz olan bu tür materyaller, ülkemize yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmenin bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.

    'İkili ilişkilere zarar veriyor'

    Pekin'de Çin bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
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    Peskov, Washington'un bu yaklaşımının halihazırda kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiğini ve ilişkileri normalleştirmeye yönelik herhangi bir siyasi irade ortaya koyulmasına katkı sunmadığını da vurguladı.

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin 15 sayfalık raporunda, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Başka Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi gözden düşürme, Başkan Trump'ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine olan güvenini zayıflatma ve ABD'deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan algı operasyonunu gerçekleştirme emrini verdiğini, bir grup Rus hükümet kuruluşunun bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Açıklama, Rapor, müdahale, Rusya, Seçimler, ABD
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