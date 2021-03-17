Ukrayna'nın Rusya Maslahatgüzarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Rusya Maslahatgüzarı Vasiliy Pokotilo, bugün bakanlığa çağrıldı ve Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nden Rus diplomatlara karşı dün gerçekleştirilen provokatif eylemler kararlılıkla protesto edildi.

Bakanlık, büyükelçilik binası ve büyükelçilik çalışanlarının yaşadıkları yerlerin yakınlarına diplomatların fotoğrafları ile saldırgan ifadelerin yer aldığı pankartlar yerleştirildiğini, büyükelçiliğe ait dört araca da zarar verildiğini bildirdi.

Pokotilo’ya Rusya tarafının bu eylemleri Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin ihlali olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Ukrayna’dan olayın detaylarının araştırılması ve sorumluların cezalandırılması için derhal tedbir alınması, gelecekte bu tür eylemlerin önlenmesi, Ukrayna’daki diplomatların güvenliğinin sağlanması istendi.

Bununla birlikte Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği de yaşananlarla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası iletti.