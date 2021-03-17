Kremlin: İngiltere'nin nükleer silah stoklarını artırma kararı küresel istikrara zarar verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İngiltere'nin nükleer silah stoklarını artırma yolunu seçmesinden son derece üzüntü duyuyoruz. Bu, küresel istikrara ve stratejik güvenliğe zarar verecek bir karar" dedi.

Londra'nın bu kararı alırken Rusya'nın oluşturduğu sözde tehdidi gerekçe göstermesine tepki gösteren Peskov, "Rusya'nın bir tehdit olarak konumlandırılması, bizim için kabul edilemez zira bu doğru değil. Rusya bir tehdit değil ancak nükleer silah stoklarının artırılması tüm dünyada barışı tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın başta ABD'yle yapılanlar olmak üzere stratejik istikrar konusundaki tüm uluslararası müzakerelerin tarafı olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Uzun vadeli bir dış politika revizyonunun parçası olarak 2010'daki nükleer savaş başlıklarının sayısının 180'e indirilmesi kararından dönüş yapan İngiliz hükümeti, yaptığı değerlendirmenin ardından nükleer silah sayısını 260'a çıkarmaya karar vermişti.