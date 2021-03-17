Lavrov: Pedersen, Suriye için yeni format önerisiyle ilgili yazılı açıklama sunmalı

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Pedersen daha önce de genişletilmiş formatla ilgili önerilerde bulunmuştu. Astana formatı ve Batı ülkeleriyle üç Arap ülkesinin yer aldığı Suriye küçük grubunu (İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan) birleştirmeyi teklif etmişti. Suriyelilerin kendi geleceğini kendilerinin belirleyebilmesi için dış koşulları oluşturma yollarını bulmak için her formatta çalışmaya hazırız. Fakat eğer Pedersen bu girişimini ciddi bir şekilde ilerletme niyetindeyse ana hatlarını ifade etmenin yanı sıra, kavramsal olarak kağıda dökmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

'Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermeli'

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov: Kırım sonsuza kadar Rusya ile kalacak ’in yeni formatını hangi temelde denemek istediği konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Lavrov, Astana formatının BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına bağlı olduğunu, bu karara göre, Suriye’nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini ve müdahale girişimleri ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin önlenmesi ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi gerektiğini anımsattı.

Lavrov, “Biz bu ilkeler temelinde hareket ediyoruz. Ama Peders’in yeni formata dahil etmek istediği küçük gruba ilişkin hiçbir bilgim yok. Bu grup üyelerinin Suriye ile ilgili konumlarına ilişkin bir yazılı açıklama hiçbir yerde görmedim, ama ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın düzenli attıkları adımlara ve eylemlerine bakılırsa bu ilkeler onlara uymaz. Bu yüzden Pedersen’in, yeni formatın temeliyle ilgili karar vermesi gerekiyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum, bize ancak 2254 sayılı karara bağlılığı net bir şekilde ortaya koyan bir format uyar” diye konuştu.