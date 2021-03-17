Duma Başkanı Volodin’den Biden’in Putin’le ilgili sözlerine tepki: Çaresizlikten kaynaklanan histeri

Duma Başkanı Volodin Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden bu sözleriyle ülkemizin vatandaşlarına hakaret etmiş oldu. Bu, çaresizlikten kaynaklanan histeri. Putin, devlet başkanımız, ona yapılan saldırı ülkemize yapılan saldırıdır” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC’ye açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahalesinin 'bedelini ödeyeceğini' söylemişti.