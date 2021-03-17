Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Washington ile ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılması ve ne yönde hareket edilmesi gerektiğini analiz etmeyi amaçlayan istişareler için Moskova'ya davet edildi. Yeni Amerikan Yönetimi neredeyse iki aydır iktidarda, 100 günlük sembolik dönüm noktası çok uzak değil ve bu, Joe Biden'ın ekibinin neleri başardığını ve neleri pek te başaramadığını değerlendirmeye çalışmak için iyi bir neden” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bizim için en önemlisi, Washington'un son yıllarda çıkmaza soktuğu, kritik durumda olan Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmenin yollarının ne olabileceğini belirlemek. Amerikalılar bununla ilgili risklerin farkındaysa, ilişkileri geri dönüşü olmayacak şekilde bozulmasını önlemek istiyoruz. Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile Dışişleri Bakanlığı’nda ve diğer ilgili kurumlarda yapılacak istişareler sırasında bu konu tartışılacak.”