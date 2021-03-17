Zaharova'dan Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin Moskova'ya çağrılmasıyla ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov'un istişareler için Moskova’ya çağrılmasını değerlendirerek, daha önce iki ülke arasındaki ilişkilerde böyle bir adımın atılıp atılmadığını hatırlamadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un istişareler için Moskova'ya çağrılmasına ilişkin yorumda bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, Rus büyükelçinin Moskova'ya davet edilmesinin daha önce emsalinin görülüp görülmediği yönündeki soruya, "Aramızdaki havanın onsuz da gerilimli olması nedeniyle sadece böyle bir şey hatırlamadığını söyleyeceğim" dedi.

Zaharova, "Bu, istişarelere davet. Daha az heyecanlı olmak lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın metninde her şey net bir şekilde ifade edildi" ifadelerini kullandı.

💬 #Zakharova: #Russia's Ambassador to the United States Anatoly Antonov has been summoned to Moscow for consultations in order to analyse what needs to be done in the context of relations with the #US 🇷🇺🇺🇸https://t.co/NoQJ5BwZO7#RussiaUSA pic.twitter.com/oMMb6kslI9 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 17, 2021

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Büyükelçi Antonov'un Washington ile ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.