Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: İlişkiler kötüleşirse sorumluluk tamamen ABD'ye ait olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırarak ikili ilişkileri normalleştirme şansını yükseltmediğini, bunun sorumluluğunun tamamen ABD’ye ait olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde Washington'un Moskova'ya yönelik yeni yaptırım adımını değerlendirdi. Rus diplomat, kısıtlamaların genişletilmesinin ikili ilişkileri normalleştirme şansını yükseltmediğini, bunun sorumluluğunun tamamen ABD’ye ait olduğunu ifade etti.

'İlişkiler kötüleşirse sorumluluk tamamen ABD'ye ait'

Böyle bir çizginin ‘ilişkileri normalleştirme şansını elbette yükseltmediğini’ söyleyen Ryabkov, “Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinin ileride daha da kötüleşmesinin sorumluluğu her halükarda tamamen ve eksiksiz olarak ABD’ye aittir. Bu konuda herhangi bir şüpheye yer yok” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat daha önce, 2020’de ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirme olasılığını değerlendirirken, şimdiye kadar 90'ın üzerinde durumda kısıtlamalar getirildiği için Moskova’nın bu tehdit karşısında ‘sakin’ davrandığını belirtmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin 15 sayfalık raporunda, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Başka Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi gözden düşürme, Başkan Trump'ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine olan güvenini zayıflatma ve ABD'deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan algı operasyonunu gerçekleştirme emrini verdiğini, bir grup Rus hükümet kuruluşunun bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ABD istihbarat raporunu kabul etmediklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Raporun gün yüzüne çıkmasıyla ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Rusya’yı silah ve savunma hizmetlerinin ithalat ve ihracatının yapılması reddedilen ülkeler listesine eklediği belirtilmişti.