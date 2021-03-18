Rusya’dan İran nükleer anlaşmayla ilgili durumun krize dönüşmesini önleme çağrısı

Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın, yeraltındaki Natanz nükleer tesisinde daha gelişmiş bir tür santrifüj olan IR-4 ile uranyum zenginleştirmeye başladığı haberini değerlendirdi.

Bakan Yardımcısı, “Yeni bir diplomatik süreç başlatma ihtimali ortaya çıkarsa bunu sadece memnuniyetle karşılayıp desteklemenin ötesinde, bu konuya belirli entelektüel ve politik katkı yapabileceğimizi umuyoruz. Bir süre önce, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nda kalan ülkeler ve ABD’den mevkidaşlarımıza, krize doğru daha fazla kaymayı nasıl durdurabileceğimize ve bu soruna diplomatik çözüm üzerine nasıl çalışabileceğimize dair fikirlerimizi sunduk” ifadesini kullandı.

Daha önce Reuters, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) raporuna dayandırdığı haberinde, İran’ın yeraltındaki Natanz nükleer tesisinde daha gelişmiş bir tür santrifüj olan IR-4 ile uranyum zenginleştirmeye başladığını iddia etmişti.