‘Kiev, Donbass'ta askeri bir macera için bahane yaratmaya çalışıyor’

Grızlov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tüm yükümlülükleri ihlal ederek temas hattına yeni kuvvetler ve araçlar sevkediyor. Kiev, her gün Donbass topraklarını bombalıyor. Ayrıca Ukrayna'nın ateşkesi güçlendirme amaçlı daha önce varılan ek tedbirler anlaşmasından çekildiği de ortadadır. Kiev yerleşim alanlarını, sivil altyapıyı bombalıyor. Kiev bununla, Ukrayna güvenlik güçlerine saldırı yapılmasını kışkırtmaya ve böylece askeri bir maceraya bahane yaratmaya çalışıyor” dedi.

Grızlov, halk milislerinin itidal göstermeleri ve 22 Temmuz 2020'de varılan anlaşmaları ihlal etmeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin teçhizatlarını konuşlandırdığı yerleşim yerlerindeki sivilleri tehlikeye atmamalarının önemli olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna provokasyonları sonuç vermediğinden, Kiev durumu daha da kötüleştirme yoluna gidiyor. Bütün bunlara, Kiev'in saldırgan tutumunu haklı çıkarmak için tasarlanmış büyük bir enformasyon kampanyası da eşlik ediyor. Ukrayna hükümetinin kendini bir çıkmazda hissettiği açıktır, ancak Donbass'taki askeri gerilim bu çıkmazın çıkış yolu değil. Kiev için tek alternatif, Donbass ile siyasi diyalog ve Ukrayna'nın Minsk'te verdiği taahhütleri yerine getirmesidir. Girişeceği herhangi bir askeri macera Ukrayna için çok kötü sonuçlanacak.”

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ek tedbirlerle karşılıklı saldırılar, keşif ve sabotaj faaliyetleri, hava araçları kullanımı, ateş edilmesi ve yerleşim birimlerinin yakınında ağır silahların konuşlandırılması yasaklanmıştı. Anlaşmanın ana hükümlerinden biri, ateşkesin ihlali için disiplin önlemlerinin uygulanması olup, saldırı durumunda ise ancak komuta kademesinden doğrudan emir geldiği zaman karşılık vermek mümkün.