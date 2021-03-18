Rus Dışişleri'nden ABD istihbaratının 'seçimlere müdahale' suçlamasına yanıt: Sıradaki yalan ve dezenformasyon dizgesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD istihbaratının, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasının yer aldığı raporunun 'sıradaki yalan ve dezenformasyon dizgesi' olduğu değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları hakkında yorumda bulundu.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, "Sanki Amerikan gizli servisleri bu tür belgelerle varlıklarını ve faaliyetleri için tahsis edilen muazzam bütçeleri haklı çıkarmak istiyorlar gibi" ifadelerini kullandı.

Amerikan istihbaratının birkaç yıldır, müdahale olasılığından endişe duyduğu; müdahale olduğu ya da planlandığını tespit ettiği yönünde 'aynı şeyleri tekrarlayıp durduğunu' anımsatan sözcü, "Amerikan vergi mükellefinin ödediği parayla çoktandır şunu söylemeliydiler: 'Amerikalılar rahat uyuyun, biz sizi koruyoruz.' Bu yüzdendir bu rapor kabul edilmiyor; çünkü bu, sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" dedi.

Bunun yanı sıra Zaharova, Amerikan tarafının 'daha ilginç, daha taze, daha gerçekçi bir şey bulmanın zamanı' geldiğini kaydetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 16 Mart Salı günü, Rusya'nın ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasının yer aldığı bir rapor yayınladı.

Raporda, Rus yönetiminin, Demokrat aday Joe Biden ve Demokratik Parti'yi gözden düşürmek için algı operasyonu başlatma talimatı verdiği öne sürülüyor. Diğer yandan raporda Rusya'nın, ABD'nin 'seçim alt yapısına sızma girişimlerinin' gözlemlenmediği kaydediliyor.

Kremlin ise, bu rapor hakkkında 'tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor' değerlendirmesinde bulunmuştu.